В улусе Бурятии гостей встречает не только стела, но и чум

В Закаменском районе Бурятии активисты ТОС улуса Мыла активно преображают свою малую Родину, сохраняя культурные эвенкийские традиции.

Одним из знаковых событий стало появление новой стелы, ставшей символом единства всех тосовцев улуса. Особую ценность придает установленный на ней орел, изготовленный руками знаменитых местных мастеров-дарханов, братьев Дараевых.

Также сельчане сообща установили рядом со стелой традиционный чум, подчеркивая связь времен и уважение к наследию предков.