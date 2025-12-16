Общество 16.12.2025 в 13:45

Банк незаконно удерживал средства со счета матери бойца СВО из Бурятии

Женщина погасила кредит, но взыскивать с нее деньги не прекратили
Текст: Карина Перова
Фото: Управление Генпрокуратуры России по ДФО

Мать погибшего участника СВО из Кяхтинского района Бурятии обратилась на личный прием к начальнику управления Генпрокуратуры России по ДФО Андрею Мондохонову. Она рассказала, что банк продолжил удерживать средства с ее счета, хотя она уже погасила задолженность.

В 2011 году женщина оформила кредит. Из-за образовавшегося долга был вынесен судебный приказ об его взыскании. В этом году она все деньги вернула. Несмотря на это, банк продолжать удерживать средства с ее счета, который находился под арестом более двух месяцев и был предназначен для получения пенсии ребенка-инвалида и пособия опекаемого ребенка.

Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства прокуратуры региона.

«Судебный приказ отменен, арест с банковского счета снят, а заявительнице возвращены излишне удержанные денежные средства. Ее права на свободное распоряжение денежными средствами восстановлены», - отметили в Управлении Генпрокуратуры России по ДФО.

