Общество 16.12.2025 в 17:04
В Бурятии не нашлось желающих летать на север
Вопрос с авиаперевозками в бамовские районы пока повис в воздухе
Текст: Лариса Ситник
Жители республики жалуются на дороговизну авиабилетов на север республики, в частности в Нижнеангарск. Добраться на самолете из Улан-Удэ до северного поселка обойдется в среднем в 17 тыс. рублей в одну сторону. Многим такие поездки не по карману. Между тем ранее сообщалось, что уже в декабре появятся субсидированные билеты.
- До сих пор не продают субсидированные билеты на рейс «Нижнеангарск - Улан-Удэ» и обратно, хотя обещали, что будут рейсы уже в декабре. Пока есть один рейс в неделю от «ИрАэро» по завышенным ценам. Когда решится этот вопрос? – возмущаются жители республики.
Месяц назад в правительстве Бурятии сообщали, что после того как авиакомпанию «Ангара», выполнявшую полеты на север республики, лишили лицензии, перевозками занялась «ИрАэро». Однако эта компания летает по коммерческим тарифам, цены резко выросли. Так, к примеру, улететь из Улан-Удэ в Нижнеангарск обойдется в 17 865 рублей. А вот чтобы прилететь из Нижнеангарска в столицу республики в этот же день, придется выложить уже 26 330 рублей. У всех ли есть такие деньги?
Добираться поездом, разумеется, гораздо дешевле. Стоимость билета «Улан-Удэ – Северобайкальск» колеблется от 5500 за место в плацкартном вагоне до 8500 за место в купе. Но и ехать почти двое суток.
Правительство объявило конкурс на поиск нового авиаперевозчика, который согласился бы летать по субсидированным тарифам. Деньги на субсидирование в бюджете есть. До конца ноября должен был пройти конкурс, а в декабре жители республики уже должны были полететь по новым тарифам. Однако новые рейсы пока так и не появились.
- На сегодняшний день состоялись два конкурса по выбору нового перевозчика по авиамаршрутам «Нижнеангарск — Улан-Удэ» и «Таксимо — Улан-Удэ». Оба признаны несостоявшимися. Авиакомпания «ИрАэро» сочла тариф, установленный РСТ по Бурятии 5 декабря 2025 года, экономически необоснованным. В настоящее время министерство ведет переговоры с другими потенциальными перевозчиками, в том числе с авиакомпанией «Аврора», - сообщили «Номер один» в минтрансе республики.
- До сих пор не продают субсидированные билеты на рейс «Нижнеангарск - Улан-Удэ» и обратно, хотя обещали, что будут рейсы уже в декабре. Пока есть один рейс в неделю от «ИрАэро» по завышенным ценам. Когда решится этот вопрос? – возмущаются жители республики.
Месяц назад в правительстве Бурятии сообщали, что после того как авиакомпанию «Ангара», выполнявшую полеты на север республики, лишили лицензии, перевозками занялась «ИрАэро». Однако эта компания летает по коммерческим тарифам, цены резко выросли. Так, к примеру, улететь из Улан-Удэ в Нижнеангарск обойдется в 17 865 рублей. А вот чтобы прилететь из Нижнеангарска в столицу республики в этот же день, придется выложить уже 26 330 рублей. У всех ли есть такие деньги?
Добираться поездом, разумеется, гораздо дешевле. Стоимость билета «Улан-Удэ – Северобайкальск» колеблется от 5500 за место в плацкартном вагоне до 8500 за место в купе. Но и ехать почти двое суток.
Правительство объявило конкурс на поиск нового авиаперевозчика, который согласился бы летать по субсидированным тарифам. Деньги на субсидирование в бюджете есть. До конца ноября должен был пройти конкурс, а в декабре жители республики уже должны были полететь по новым тарифам. Однако новые рейсы пока так и не появились.
- На сегодняшний день состоялись два конкурса по выбору нового перевозчика по авиамаршрутам «Нижнеангарск — Улан-Удэ» и «Таксимо — Улан-Удэ». Оба признаны несостоявшимися. Авиакомпания «ИрАэро» сочла тариф, установленный РСТ по Бурятии 5 декабря 2025 года, экономически необоснованным. В настоящее время министерство ведет переговоры с другими потенциальными перевозчиками, в том числе с авиакомпанией «Аврора», - сообщили «Номер один» в минтрансе республики.
Тегиавиация