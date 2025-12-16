Общество 16.12.2025 в 14:43

В 2026 году в Улан-Удэ начнут строить путепровод через ВСЖД на Стеклозаводе

Об этом сообщили на заседании в улан-удэнском горсовете
Текст: Петр Санжиев
В текущем году уже делается проектная документация на указанный путепровод. Стеклозаводской путепровод через железную дорогу станет первым из целого ряда задуманных. Как известно, трудности с пересечением автомобилями железнодорожной колеи затрудняют жизнь горожан в самых разных местах Улан-Удэ. То, что появится путепровод, сделает микрорайон Стеклозавод более доступным.

Многие горожане считают этот микрорайон отдаленным, хотя на самом деле до него из центра города расстояние не такое большое. Вопрос в отладке нормальной бесперебойной логистики. По задуманному новому путепроводу на Читинском переезде тоже готовится проектная документация. Так что, горожанам вполне можно ожидать, что вторым путепроводом, который последует за Стеклозаводским, будет именно он.

Но, конечно, самым долгожданным будет путепровод через железную дорогу в направлении активно растущих "сотых" кварталов города. Пока про него говорят, что работа сдвинута на 2027 год и позже, как и по другим из перечня задуманных. Строительство путепроводов через ВСЖД является важной частью мастер-плана развития Улан-Удэ.

Фото: Номер один

