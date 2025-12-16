Красавицы из Бурятии покорили жюри конкурса «Мисс Pacific Earth»

В Малайзии состоялся международный конкурс красоты «Мисс Pacific Earth». Для России это было дебютное участие. На мероприятии успешно выступили девушки из Бурятии, с гордостью представив культурное наследие своей Родины.

Так, Евгения Алексеева заняла почетное второе место, завоевав титул «Мисс подиум». А Баирма Цыжипова из села Хоринск стала обладательницей второго места, а также титулов «Миссис туризм», «Мисс лучшее вечернее платье» и «Миссис лучший национальный костюм», представив наряд от дизайнера Александры Пузаковой. Они привезли с собой национальные сувениры и игрушки.

Подчеркивается, что в жюри конкурса были представители правительственных и туристических организаций, а также министерства международных отношений. Основной целью мероприятия стало налаживание международного туризма и развитие культурных связей.