Общество 16.12.2025 в 15:06

Красавицы из Бурятии покорили жюри конкурса «Мисс Pacific Earth»

Мероприятие состоялось в Малайзии
Текст: Карина Перова
Фото: соцсети

В Малайзии состоялся международный конкурс красоты «Мисс Pacific Earth». Для России это было дебютное участие. На мероприятии успешно выступили девушки из Бурятии, с гордостью представив культурное наследие своей Родины.

Так, Евгения Алексеева заняла почетное второе место, завоевав титул «Мисс подиум». А Баирма Цыжипова из села Хоринск стала обладательницей второго места, а также титулов «Миссис туризм», «Мисс лучшее вечернее платье» и «Миссис лучший национальный костюм», представив наряд от дизайнера Александры Пузаковой. Они привезли с собой национальные сувениры и игрушки.

Подчеркивается, что в жюри конкурса были представители правительственных и туристических организаций, а также министерства международных отношений. Основной целью мероприятия стало налаживание международного туризма и развитие культурных связей.

 

Теги
конкурс красоты Малайзия

16.12.2025 в 15:06
Дизайн и разработка — nanzat.ru