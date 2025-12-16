В Бурятии «чёрных» лесорубов ловят с помощью космических снимков

В Бурятии лесники отмечают снижение незаконных рубок, объёма заготовленной древесины и, соответственно, ущерба, причинённого лесному фонду. По сравнению с прошлым годом количество выявленных преступлений и административных правонарушений сократилось на 42,2 %.

- С 2021 года в Бурятии проводят дистанционный мониторинг лесов, с каждым годом увеличивается его площадь и количество контролируемых лесничеств. За 11 месяцев 2025 года в агентство поступило 105 карточек дешифрирования с признаками нарушения лесного законодательства, а в прошлом году их было 200. По результатам проверок подтвердилось 37 нарушений (в прошлого году - 161). Показатели снизились на 77 %, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Наибольшее количество незаконных рубок, выявленных с помощью фотосъёмки лесов со спутников, отмечено в Заиграевском, Еравнинском и Иволгинском лесничествах.

- В Заиграевском лесничестве из 31 факта незаконных рубок дистанционным мониторингом лесов выявлены 15. В Еравнинском – из 13 незаконных рубок – два и в Иволгинском из 15 – шесть, - добавили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ