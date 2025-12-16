Общество 16.12.2025 в 15:26

Ужас коммунальщиков: Улан-Удэ снова завалит снегом

О грядущем снегопаде предупредили синоптики
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ужас коммунальщиков: Улан-Удэ снова завалит снегом
О грядущем снегопаде предупредили синоптикиВ середине недели в Улан-Удэ ожидается снег и ветер. По информации Бурятского ЦГМС, утром и днём 18 декабря, ночью 19 декабря в столице республики ожидается снегопад и усиление ветра до 15-20 м/с.

Вместе с тем синоптики предупредили о появлении снежных заносов, накатов, а также о понижении температуры на 10 и более градусов. 

 Во время снегопада на дороги города выйдут снегоуборочные машины и пескоразбрасыватели, которые, скорее всего, затруднят движение транспорта, поэтому выезжайте на работу заранее. 

 Фото: Номер один

Теги
снегопад

Все новости

Тюремное знакомство улан-удэнца закончилось новой уголовкой
16.12.2025 в 16:21
«Улан-Удэстальмост» хотят пустить в автономное плавание
16.12.2025 в 15:50
Ужас коммунальщиков: Улан-Удэ снова завалит снегом
16.12.2025 в 15:26
Красавицы из Бурятии покорили жюри конкурса «Мисс Pacific Earth»
16.12.2025 в 15:06
В Бурятии «чёрных» лесорубов ловят с помощью космических снимков
16.12.2025 в 15:06
«Выпила самогонки и повезла ребенка домой»
16.12.2025 в 15:03
В 2026 году в Улан-Удэ начнут строить путепровод через ВСЖД на Стеклозаводе
16.12.2025 в 14:43
Банк незаконно удерживал средства со счета матери бойца СВО из Бурятии
16.12.2025 в 13:45
Лариса Соковикова стала народной артисткой Бурятии
16.12.2025 в 12:58
В улусе Бурятии гостей встречает не только стела, но и чум
16.12.2025 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Тюремное знакомство улан-удэнца закончилось новой уголовкой
За кражу телефона собутыльницы он вновь отправится за решетку
16.12.2025 в 16:21
Красавицы из Бурятии покорили жюри конкурса «Мисс Pacific Earth»
Мероприятие состоялось в Малайзии
16.12.2025 в 15:06
В Бурятии «чёрных» лесорубов ловят с помощью космических снимков
Фотосъемка незаконных рубок ведется со спутника
16.12.2025 в 15:06
В 2026 году в Улан-Удэ начнут строить путепровод через ВСЖД на Стеклозаводе
Об этом сообщили на заседании в улан-удэнском горсовете
16.12.2025 в 14:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru