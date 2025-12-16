Общество 16.12.2025 в 15:26
Ужас коммунальщиков: Улан-Удэ снова завалит снегом
О грядущем снегопаде предупредили синоптики
Текст: Елена Кокорина
О грядущем снегопаде предупредили синоптикиВ середине недели в Улан-Удэ ожидается снег и ветер. По информации Бурятского ЦГМС, утром и днём 18 декабря, ночью 19 декабря в столице республики ожидается снегопад и усиление ветра до 15-20 м/с.
Вместе с тем синоптики предупредили о появлении снежных заносов, накатов, а также о понижении температуры на 10 и более градусов.
Во время снегопада на дороги города выйдут снегоуборочные машины и пескоразбрасыватели, которые, скорее всего, затруднят движение транспорта, поэтому выезжайте на работу заранее.
Фото: Номер один
