Ужас коммунальщиков: Улан-Удэ снова завалит снегом

О грядущем снегопаде предупредили синоптикиВ середине недели в Улан-Удэ ожидается снег и ветер. По информации Бурятского ЦГМС, утром и днём 18 декабря, ночью 19 декабря в столице республики ожидается снегопад и усиление ветра до 15-20 м/с.Вместе с тем синоптики предупредили о появлении снежных заносов, накатов, а также о понижении температуры на 10 и более градусов.Во время снегопада на дороги города выйдут снегоуборочные машины и пескоразбрасыватели, которые, скорее всего, затруднят движение транспорта, поэтому выезжайте на работу заранее.Фото: Номер один