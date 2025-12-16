Тюремное знакомство улан-удэнца закончилось новой уголовкой

Ранее судимый житель Улан-Удэ накануне был задержан полицейскими за кражу телефона у женщины, с которой познакомился в местах лишения свободы. После распития спиртного он подло покинул свою «возлюбленную» не с пустыми руками – уходя, он прихватил с собой ее телефон. Наверное, на память.

36-летняя женщина не оценила сомнительный романтичный прием и обратилась в полицию.

- Вместе со знакомым она выпивала, а потом уснула. Проснувшись, она обнаружила исчезновение собутыльника и телефона. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 42-летний местный житель. Похищенный сотовый телефон, стоимостью 15 тысяч рублей у него изъят. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site