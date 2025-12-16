Общество 16.12.2025 в 16:21

Тюремное знакомство улан-удэнца закончилось новой уголовкой

За кражу телефона собутыльницы он вновь отправится за решетку
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Тюремное знакомство улан-удэнца закончилось новой уголовкой

Ранее судимый житель Улан-Удэ накануне был задержан полицейскими за кражу телефона у женщины, с которой познакомился в местах лишения свободы. После распития спиртного он подло покинул свою «возлюбленную» не с пустыми руками – уходя, он прихватил с собой ее телефон. Наверное, на память.

36-летняя женщина не оценила сомнительный романтичный прием и обратилась в полицию.

- Вместе со знакомым она выпивала, а потом уснула. Проснувшись, она обнаружила исчезновение собутыльника и телефона. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 42-летний местный житель. Похищенный сотовый телефон, стоимостью 15 тысяч рублей у него изъят. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site

Теги
кража

Все новости

Тюремное знакомство улан-удэнца закончилось новой уголовкой
16.12.2025 в 16:21
«Улан-Удэстальмост» хотят пустить в автономное плавание
16.12.2025 в 15:50
Ужас коммунальщиков: Улан-Удэ снова завалит снегом
16.12.2025 в 15:26
Красавицы из Бурятии покорили жюри конкурса «Мисс Pacific Earth»
16.12.2025 в 15:06
В Бурятии «чёрных» лесорубов ловят с помощью космических снимков
16.12.2025 в 15:06
«Выпила самогонки и повезла ребенка домой»
16.12.2025 в 15:03
В 2026 году в Улан-Удэ начнут строить путепровод через ВСЖД на Стеклозаводе
16.12.2025 в 14:43
Банк незаконно удерживал средства со счета матери бойца СВО из Бурятии
16.12.2025 в 13:45
Лариса Соковикова стала народной артисткой Бурятии
16.12.2025 в 12:58
В улусе Бурятии гостей встречает не только стела, но и чум
16.12.2025 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Ужас коммунальщиков: Улан-Удэ снова завалит снегом
О грядущем снегопаде предупредили синоптики
16.12.2025 в 15:26
Красавицы из Бурятии покорили жюри конкурса «Мисс Pacific Earth»
Мероприятие состоялось в Малайзии
16.12.2025 в 15:06
В Бурятии «чёрных» лесорубов ловят с помощью космических снимков
Фотосъемка незаконных рубок ведется со спутника
16.12.2025 в 15:06
В 2026 году в Улан-Удэ начнут строить путепровод через ВСЖД на Стеклозаводе
Об этом сообщили на заседании в улан-удэнском горсовете
16.12.2025 в 14:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru