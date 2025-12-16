Пенсионер из Бурятии отсудил у дроппера из Воронежа почти 300 тысяч рублей

Пенсионер из Северо-Байкальского района Бурятии отсудил у дроппера из Воронежа почти 300 тысяч рублей. Пожилого мужчину надурил аферист, притворившийся сотрудником сотового оператора.

Мошенник убедил его переоформить SIM-карту. Мол, установленная переадресация звонков мешает поступлению СМС. Северобайкалец доверился, отключил переадресацию и вскоре стал получать уведомления о подаче заявок на получение кредитов от своего имени. А затем по требованию жулика перевел 235 тыс. рублей на указанный им счет.

Северобайкальский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца указанного счета полученных средств, а также процентов за пользование чужими деньгами.

«Решением Левобережного районного суда Воронежа исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В пользу потерпевшего взысканы 292 тыс. рублей. Судебное решение вступило в законную силу, направлено на принудительное исполнение в службу судебных приставов», - отметили в прокуратуре Бурятии.