Общество 16.12.2025 в 17:23

Ни КТ, ни МРТ

Жители района в Бурятии страдают без томографа
Текст: Андрей Константинов
Фото: freepik.com
Жители Северо-Байкальского района Бурятии жалуются, что у них в новой поликлинике нет ни аппарата компьютерной томографии (КТ), ни магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

«Главврач ссылается на то, что аппарат КТ есть в Северобайкальске, но он не работает уже давно. К тому же Северобайкальск - это другое муниципальное образование. Неужели нельзя закупить на такой большой и отдаленный район один аппарат, ну или по программе какой-то чтоб его нам в район передали. Ведь есть возможности, видимо, желания нет, а люди страдают», - пишут жители в телеграм-канале «Северобайкалье-инфо.24/7».

В ответ в Минздраве Бурятии сообщили, что до данных аппаратов район «не дорос» по числу жителей.

«Кабинеты рентгеновский компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии создается в населенных пунктах с численностью прикрепленного населения свыше 50 тысяч человек. Численность населения Северобайкальского района, по данным Бурятстата, составляет менее 50 тысяч человек. В связи с этим оснастить поликлинику компьютерным или магнитно-резонансным томографом не представляется возможным», - пояснили в Минздраве.
здравоохранение

