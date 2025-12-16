Переполошивший весь Улан-Удэ мальчик гостил у друга

В Улан-Удэ нашли 11-летнего мальчика, который вчера днем ушел из дома по улице Терешковой.

Как сообщили в МВД по Бурятии, переполошивший весь город ребенок находился у друга в Октябрьском районе. С ним все в порядке.

С родителями подростка провели профилактическую беседу. Их привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.