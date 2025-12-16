Власти Бурятии призвали отказаться oт новогодних кopпopaтивoв

В Бурятии работникам региональных органов исполнительной власти и руководителям администраций районов рекомендовано oткaзaтьcя oт новогодних кopпopaтивoв. Это будет знаком солидарности с земляками, защищающими интересы страны на передовой, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Так, не будет проводить новогодний корпоратив Администрация главы и правительства Бурятии. При этом отмечается, что в полном объёме будут организованы новогодние ёлки для детей, особенно в социальных учреждениях.«Наши воины сражаются за то, чтобы каждый житель России жил в мире, мог встречать праздники в кругу семьи, друзей, коллег — по нашим традициям, без тревог и угроз. Мы выражаем уважение их подвигу и будем продолжать оказывать поддержку. Победа будет за нами. И мы обязательно вместе отпразднуем ещё не один большой и светлый Новый год все вместе», - отметил руководитель Администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов.