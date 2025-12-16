Горсовет Улан-Удэ поздравил службу ранней помощи детям

Служба ранней помощи «Солнышко» в этом году празднует 15-летний юбилей. Это отделение на базе детской поликлиники Городской больницы №4 стало первым в Республике Бурятия, которое применяет технологию раннего вмешательства. За время работы более 1500 детей, возрастом от 0 до 3 лет, получили квалифицированную помощь и смогли социализироваться в общество. //

Первые в России

В 2010 году в городе Улан-Удэ на базе детской поликлиники Городской больницы №4 была открыта служба ранней помощи «Солнышко». Раннее вмешательство или ранняя помощь — это отдельная форма помощи семье, в которой родился ребенок с нарушениями в развитии. Специалисты ранней помощи используют научно-доказательные методы реабилитации.

— Это особое, специализированное подразделение нашей больницы, которое занимается помощью детям с ограничениями по здоровью, такие как расстройства аутистического спектра, детский церебральный паралич, синдром Дауна. На протяжении 15 лет персонал отделения, занимается детьми, многие из них социализировались и даже закончили среднюю образовательную школу и вошли в жизнь. Вместо того, чтобы быть прикованными к постели, - подчеркнул главный врач ГБУЗ «Городская больница №4» Михаил Итыгилов.

В свое время «Солнышко» было первым по России, потому что служба была организована не в социальной организации или при школе, а в медицинском учреждении. На данным момент наша служба является основным методическим центром в Бурятии и в Дальневосточном федеральном округе.





Концепция службы ранней помощи детям в России была разработана только в 2016 году, а начнет работать по всей стране только к 2030 году. А в Бурятии она уже существует на данный момент.

15 лет службы

За 15 лет подразделение стало победителем Фонда президентских грантов на общую сумму более 10 млн рублей. Также благодаря гранту от Министерства образования РФ на сумму 50 млн рублей был организован детский бассейн, инклюзивная площадка и выездные лагеря на берегу Байкала детей с родителями, волонтеров-детей из пос. Загорск и Восточный.

Сегодня служба ранней помощи «Солнышко» - флагман раннего вмешательства в Бурятии. С 2016 года она является организационно-методическим Центром ранней помощи республики Бурятия и курирует еще шесть служб в Улан-Удэ и Гусиноозерске.

Все услуги и виды помощи ориентированы на развитие жизненно важных навыков: умение передвигаться, сохранять равновесие и использовать руки; способность к общению; формирование социальных связей и навыков взаимодействия, управление своим поведением, а также активное участие в жизни семьи. В связи с этим в центре «Солнышко» создана междисциплинарная команда из 7 специалистов: двигательный терапевт, логопед, психологи, педиатр развития и специалист по гидрореабилитации. В службе ранней помощи нет врачебных кабинетов и белых халатов. Все занятия проходят в специально оборудованных игровых, на ковре, ребенок тренирует конкретные навыки через игру. Ежегодно помощь получают около 153 семей. Всего за 15 лет работы через службу прошло 1475 семей.

- Мы занимаемся обучением функциональных навыков, которые необходимы ребенку в повседневной жизни. Например, сидеть за столом, кушать, ходить в туалет, принимать душ. Это гораздо важнее, чем собирать пирамидку, раскладывать цвета. То есть мы обучаем тем, навыкам, чтобы семье жилось намного легче. Моя основная задача, чтобы мама после окончания программы сказала: «Мне стало легче и проще жить». Главное в реабилитации – это семья, - рассказывает, показывая фотовыставку, посвященную юбилею, врач-педиатр, детский невролог и заведующая службы ранней помощи «Солнышко» Светлана Даздорова.





В рамках юбилея в стенах подразделения прошли различные тренинги и мастер-классы. Была подготовлена фотовыставка, как итог работы службы, под названием «Сила в семье», где представлены общесемейные фотографии детей, которые в разное время посещали службу. Также прошла юбилейная конференция, куда приехали поздравить высокопоставленные гости, в том числе заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.

- Служба ранней помощи детям – это уникальный центр, помогающий особенным детям. Они дают возможность детям почувствовать себя частью большого мира. Тут еще идет большая работа с родителями. Потому что родители, зачастую не знают, как себя правильно вести. Ведь для особенных детей каждое слово – это радость, каждое действие – это преодоление и успех. Поэтому очень важно иметь такие службы в каждом районе. Детей с особенностями развития становится все больше. Очень важно иметь профессионалов в каждом центре, - отметил представитель Горсовета Анатолий Белоусов.