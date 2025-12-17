Общество 17.12.2025 в 09:36

Жительница Бурятии втихую оформила на мать микрозайм

Она взяла на имя родственницы 17 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии втихую оформила на мать микрозайм
Фото: архив «Номер один»

Жительница Мухоршибирского района Бурятии втихую оформила онлайн микрозайм в 17 тысяч рублей на свою мать-пенсионерку. Все стало известно после обращения в полицию представителей микрофинансовой организации.

Специалисты сообщили, что пожилая женщина не вносит платежи и не выходит на связь. Когда с ней связались, сельчанка заявила, что ничего не знает о взятом на ее имя кредите.

Полицейские выяснили, что все это провернула ее дочь. Та воспользовалась доверием и доступом к паспорту матери и втайне оформила микрозайм через мобильное приложение. Предварительно, деньги она потратила на покупку авиабилета.

«При этом дочь скрывала свои действия от матери, надеясь втайне погасить долг, однако обязательства не выполнила. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - отметили в МВД по Бурятии.

мошенничество МВД микрозайм

Жительница Бурятии втихую оформила на мать микрозайм
17.12.2025 в 09:36
