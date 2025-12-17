Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам больше 3 млн рублей

За сутки схемы мошенников увели со счетов жителей Бурятии более 3 миллионов 344 тысяч рублей. И большей части из этой суммы - 3 млн 139 тысяч - лишилась пенсионерка из Улан-Удэ.

Мошенники создали в мессенджере поддельную группу, выдавая себя за руководство её учреждения, где она ранее работала и направили ссылку на фальшивого бота, имитирующего «Госуслуги». После ввода SMS-кода аферисты получили доступ к персональным данным женщины и оформили от её имени доверенность.

- Под видом «мер безопасности» они убедили горожанку перевести деньги на «защищённые счета». В течение нескольких дней она сняла со своего счёта 635 тысяч рублей и перевела их через банкомат. Под предлогом помощи знакомому после пожара вынудила сына оформить кредит и получила от него 2 млн рублей, которые также перевела мошенникам. Дополнительно перевела 504 тысяч рублей по кредиту, оформленному якобы на ее лечение, - рассказали в полиции республики.

Все операции совершались под постоянным дистанционным контролем мошенников через видеосвязь. Часть переводов была выполнена через банкоматы, а остальные онлайн.

Фото: loon.site



