В колонию Бурятии въехал КамАЗ с телефонами в топливном баке

В исправительную колонию № 2 в Бурятии пытались незаконно ввезти запрещенные предметы – телефоны. Во время планового досмотра транспорта сотрудники пенитенциарного учреждения нашли в топливном баке КамАЗа шесть герметичных полимерных свертков.

Внутри находились сотовые телефоны с SIM-картами, зарядные устройства и USB-кабели. По данному факту проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к попытке доставки, отметили в УФСИН по РБ.

Это влечет наложение штрафа от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. А повторное совершение такого деяния в течение года наступает уголовная ответственность (по статье 321.1 УК РФ).