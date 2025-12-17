Общество 17.12.2025 в 09:51

В колонию Бурятии въехал КамАЗ с телефонами в топливном баке

Доставку «запрещенки» пресекли во время досмотра транспорта
A- A+
Текст: Карина Перова
В колонию Бурятии въехал КамАЗ с телефонами в топливном баке
Фото: УФСИН по Бурятии

В исправительную колонию № 2 в Бурятии пытались незаконно ввезти запрещенные предметы – телефоны. Во время планового досмотра транспорта сотрудники пенитенциарного учреждения нашли в топливном баке КамАЗа шесть герметичных полимерных свертков.

Внутри находились сотовые телефоны с SIM-картами, зарядные устройства и USB-кабели. По данному факту проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к попытке доставки, отметили в УФСИН по РБ.

Это влечет наложение штрафа от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. А повторное совершение такого деяния в течение года наступает уголовная ответственность (по статье 321.1 УК РФ).


Теги
колония УФСИН

Все новости

Виноватыми в нехватке бензина в Бурятии оказались водители
17.12.2025 в 10:58
Этой зимой школьники Бурятии отдохнут 12 дней
17.12.2025 в 10:44
В Бурятии жене инвалида помогут с дровами
17.12.2025 в 10:30
В Улан-Удэ приедет легенда фигурного катания
17.12.2025 в 10:17
В колонию Бурятии въехал КамАЗ с телефонами в топливном баке
17.12.2025 в 09:51
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам больше 3 млн рублей
17.12.2025 в 09:50
В Бурятии уволившийся замминистра снова стал замминистра
17.12.2025 в 09:42
Жительница Бурятии втихую оформила на мать микрозайм
17.12.2025 в 09:36
В Улан-Удэ одновременно вспыхнет почти 100 ёлок
17.12.2025 в 09:16
В Бурятии произошло землетрясение в районе Максимихи
17.12.2025 в 09:09
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Виноватыми в нехватке бензина в Бурятии оказались водители
Они уволились и топливо по районам республики теперь возить некому
17.12.2025 в 10:58
Этой зимой школьники Бурятии отдохнут 12 дней
Стали известны даты зимних каникул
17.12.2025 в 10:44
В Бурятии жене инвалида помогут с дровами
Женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека
17.12.2025 в 10:30
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам больше 3 млн рублей
Два из них она взяла у своего сына
17.12.2025 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru