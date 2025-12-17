Общество 17.12.2025 в 10:30
В Бурятии жене инвалида помогут с дровами
Женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека
Текст: Елена Кокорина
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась супруга участника СВО. Женщина попросила о помощи в приобретении дров.
- В обращении указывалось, что до участия в спецоперации супруг работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе. После увольнения со службы по причине ухудшения здоровья и получения инвалидности II группы, он потерял возможность трудоустройства, - рассказала Уполномоченная по правам человека.
Для решения вопроса Юлия Жамбалова обратилась к директору ЛВРЗ о выделении материальной поддержки. В результате рассмотрения обращения было принято решение об оказании необходимой помощи.
Фото: Номер один