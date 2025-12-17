В Бурятии жене инвалида помогут с дровами

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась супруга участника СВО. Женщина попросила о помощи в приобретении дров.

- В обращении указывалось, что до участия в спецоперации супруг работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе. После увольнения со службы по причине ухудшения здоровья и получения инвалидности II группы, он потерял возможность трудоустройства, - рассказала Уполномоченная по правам человека.

Для решения вопроса Юлия Жамбалова обратилась к директору ЛВРЗ о выделении материальной поддержки. В результате рассмотрения обращения было принято решение об оказании необходимой помощи.

Фото: Номер один