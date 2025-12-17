Этой зимой школьники Бурятии отдохнут 12 дней

Стало известно, сколько дней будут длиться зимние каникулы у школьников Бурятии. В целом продолжительность должна составлять не менее 7 календарных дней.

Общеобразовательным организациям республики рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, отметили в Минобрнауки региона.

«Федеральным календарным учебным планом, входящим в федеральные основные образовательные программы, для учащихся 1–11 классов предусмотрены зимние каникулы продолжительностью 9 календарных дней по окончании II четверти», - отметили специалисты.