В райцентре в Бурятии не «вывезли» требования для ледовой горки

В Бурятии жители села Сосново-Озерское Еравнинского района останутся без ледяной горки. В этом году катушку на центральной площади устанавливать не будут. В райадминистрации заявили, что все требования для размещения конструкции «выполнить практически нереально».

Напомним, теперь ледовые горки высотой более 40 сантиметров приравниваются к аттракционам, поэтому они подлежат обязательной сертификации и госрегистрации, и делаются в соответствии с новым ГОСТом.

Так, основание «катушки» может быть из дерева или металла. Вокруг должно быть достаточно места, чтобы не создавалась давка, а также, в случае необходимости, мог припарковаться автомобиль скорой помощи. Требуется освещение в темное время суток, и чтобы на месте работал обученный аттестованный инструктор – тот следит, правильно ли люди катаются. Заливать катки следует из питьевой воды. «Дети лижут горки и так в организм могут попасть опасные вещества», - пояснили специалисты. Также возле горки должны быть информационные таблички с указанием номеров служб спасения, скорой помощи и другие.

По итогам сертификации прошлого года, горка в центре села Сосново-Озерское имеет целый перечень нарушений, устранить которые на сегодня является невозможным. ГОСТ прописан на 24 страницы. Чтобы соблюсти все пункты, потребуется более полугода. Альтернативным вариантом может стать строительство новой горки, спроектированной и построенной с учетом всех современных требований безопасности.

«В конечном итоге, приоритетом всегда должна оставаться безопасность людей. Несоблюдение стандартов безопасности может привести к серьезным последствиям, включая травмы, увечья и даже летальные исходы. Поэтому, несмотря на разочарование, необходимо с пониманием отнестись к решению о закрытии горки, осознавая, что оно было принято в целях защиты здоровья и жизни посетителей», - заключили в районной администрации.

Ранее «Номер один» сообщал, что своего часа ждала главная горка в поселке Заиграево. Жителей на пускали на катушку, загородив вход сигнальными лентами. Сейчас же зимняя забава доступна – горка прошла сертификацию.