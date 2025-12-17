Общество 17.12.2025 в 12:29

«Сказали: «Ты родила монстра»

Сибирячка, обвинившая якутский роддом в подмене ребенка, снялась в шоу «Пусть говорят»
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено героиней публикации
Во вторник, 16 декабря, история многодетной матери Дарьи Лузиной вновь прогремела на всю страну: сибирячка, обвинившая роддом в подмене ребенка, снялась в шоу «Пусть говорят». Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

Дарья забеременела в 17 лет: парень. С которым она встречалась три года, новости о том, что скоро станет отцом, был рад.

- Я рожала в поселке Хандыга в Республике Саха-Якутия. Мне сделали кесарево, ребенка сразу даже не показали: сказали только, что родилась девочка. И это первая странность: на УЗИ мне говорили, что у меня будет мальчик, и с ним все в порядке, - рассказала КП-Новосибирск Дарья. – Потом врач, принимавшая у меня роды, заявила: «Ты родила монстра! Она не выживет». А спустя три дня мне сказали, что новорожденная девочка умерла. Но все внутри говорило, что это не мой ребенок. Так чувствовало мое материнское сердце.

Даша похоронила умершую девочку, но мысль о том, что это не ее ребенок, не покидала ее. Но вскоре сибирячку ждал новый удар: она рассталась с парнем, от которого забеременела. Позже сибирячка встретила другого мужчину, родила троих детей. И спустя 15 лет решилась выяснить, что же произошло в роддоме: когда она получила документы из клиники, вопросов стало еще больше.

- Там написано, что ребенок родился с множественными пороками развития, у него колени были вывернуты назад, верхние конечности деформированы, - объясняет Дарья. – Но у той девочки, которую мне отдали мертвой в роддоме, не было этих патологий. Еще момент: на фото у врача, которая принимала роды, я увидела мальчика, который очень похож на родных моего бывшего парня. Оказалось, что этот ребенок воспитывается в семье знакомых этого медика.

Дарья обратилась в Следственный комитет, там начали проверку. Тело похороненной девочки эксгумировали, провели экспертизу: сравнили ДНК умершего ребенка и сибирячки. Эксперты пришли к выводу, что Дарья – мать умершей ребенка, дело закрыли. Но у женщины осталось множество вопросов, с которыми она обратилась на шоу «Пусть говорят».

Во время съемок выяснилась одна любопытная деталь: жена бывшего парня Дарьи тоже заметила его схожесть с чужим ребенком, когда случайно встретила мальчика на улице.

- Дарья, вы уверены, что ваш парень в то время, когда вы встречались, был вам верен? – поинтересовался ведущий Дмитрий Борисов, намекая на новую версию: у мужчины мог быть ребенок еще и от другой женщины. Но Дарья эту версию отвергла.

Другой важный момент: показали съемки журналов из роддома, и там напротив фамилии Дарьи стоит буква «м» - то есть что у нее родился мальчик. Откуда возникла эта путаница с полами, вопрос остается открытым. И Дарья намерена добиваться повторной эксгумациии тела ребенка, чтобы провести независимую экспертизу.

Кроме того, стало известно, что врач, которую Дарья обвинила в подмене ребенка, подала на нее заявление за клевету. Чем закончится это разбирательство, пока неясно.

А после выхода программы доклад о расследовании этой истории потребовал глава СК Александр Бастрыкин.

