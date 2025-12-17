Депутаты Горсовета проложили путь к материнскому героизму

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского Горсовета рассмотрел порядок награждения родителей или усыновителей высшими семейными знаками отличия. В Бурятии на сегодняшний день, однако, обладательницей высшего родительского звания является лишь одна женщина.Процедуру представления к званиям разъяснила руководитель аппарата УУГСД Ульяна Афанасьева.«Проектом предлагается утвердить порядок возбуждения городским советом ходатайств о представлении к присвоению звания «Мать-героиня», награждении родителей или усыновителей орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава», – перечислила она.К присвоению почетного звания «Мать-героиня» могут претендовать женщины, родившие или воспитавшие десять детей и более. Младшему ребенку на момент представления к награде должно исполниться не менее одного года, при этом все дети должны быть гражданами Российской Федерации.«В это число включаются и дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества, исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате чрезвычайных ситуаций или терактов, – отметила Афанасьева. – Улан-Удэнский городской Совет депутатов является одним из органов, наделенных правом инициировать присвоение почетного звания «Мать-героиня» и награждение орденом «Родительская слава». Органом, уполномоченным на сбор пакета документов заинтересованных лиц и внесение проекта решения о возбуждении ходатайства о награждении, является районная администрация.».Награждение званием предусматривает не только вручение почетного ордена, но и существенную финансовую поддержку от государства. Женщина получает единовременную выплату в один миллион рублей, а также право на ежемесячные пособия и различные льготы.«С начала следующего года увеличиваются социальное льготы при присвоении звания «Мать-героиня». Мы определили порядок, при котором Горсовет будет рассматривать заявления от администрации, – прокомментировал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов Дмитрий Турченюк. – Отдельно хочу отметить, что существуют определенные критерии. Например, все десять детей должны быть законопослушными гражданами».В случае положительного решения районная администрация направляет подготовленное ходатайство в Городской Совет депутатов.«Наконец-то процедурно закреплено, как это у нас будет проходить через Улан-Удэнский городской совет депутатов. Потому что был у нас опыт в прошлом году, где по этой процедуре возникло много вопросов», – пояснил депутат Улан-Удэнского Горсовета Владимир Болдоров.Далее документы проходят согласование у мэра города, направляются Главе Республики Бурятия, далее в аппарат полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), после чего поступают на рассмотрение в Администрацию Президента для подготовки итогового указа.