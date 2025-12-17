Общество 17.12.2025 в 14:25

С заботой о пожилых

Бурятия развивает систему поддержки старшего поколения в рамках нацпроекта «Семья»
Текст: Валентин Соколов
Фото: Минсоцзщиты РБ
Республика Бурятия стала одним из субъектов России, в котором с 2020 года активно внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Сегодня такая работа проводится в рамках национального проекта «Семья». Главная цель нового подхода заключается в том, чтобы обеспечить людям, нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное обслуживание и качественную помощь на дому или в стационаре.

Забота о здоровье пенсионеров и инвалидов

С января по ноябрь 2025 года межведомственные «мобильные бригады» доставили на профилактические медицинские осмотры и вакцинации более 6 тыс. граждан старше 65 лет и 1 тыс. инвалидов, проживавших в отдаленных населенных пунктах 15 районов, не имеющих регулярного транспортного сообщения. Только за этот период организовано более 300 выездов, благодаря которым люди получили лекарства и медицинское оборудование на дом. Также врачи посетили пациентов больше 300 раз. 

С момента запуска инициативы в 2020 году на обследование и лечение доставлено более 32,5 тыс. пожилых граждан и инвалидов, оказано свыше 3 тыс. услуг на дому и доставлено порядка 1,2 тыс. медикаментов.

Поддержка сиделки и профессиональный уход

В течение последних пяти лет в республике действует система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, нуждающимися в постоянном уходе. Сегодня под наблюдением квалифицированных помощников находятся более 500 человек, среди которых участники специальной военной операции и члены их семей. В Улан-Удэ помощью специалистов (помощников по уходу) из семи разных социальных организаций пользуются 221 человек.

Учебные курсы по обучению тонкостям родственного ухода регулярно проводят в республиканской Школе ухода, созданной на базе Улан-Удэнского комплексного центра «Доверие». В этом году специализированное обучение прошли более 1700 человек. Среди них родственники, осуществляющие уход, кандидаты в помощники для приемных семей, сотрудники социальных и медицинских организаций.

Кроме того, созданы специальные отделения дневного пребывания в г. Улан-Удэ, где пожилые граждане имеют возможность проводить дни под контролем профессионалов, занимаясь полезными и интересными делами.

Для облегчения повседневной жизни пожилых граждан или людей, которые имеют проблемы с передвижением и самообслуживанием, функционируют пункты бесплатного проката реабилитационных устройств. Их деятельность финансируется за счет федерального бюджета и направлена на повышение качества жизни и снижение нагрузки на семьи. За 2025 год услугами пункта проката ТСР воспользовались 92 человека, им выдали 163 единицы оборудования.

Активное долголетие

С июня текущего года в районах Бурятии и в Улан-Удэ начали свою работу Центры активного долголетия на базе структурных подразделений РГУ «Центр социальной поддержки населения». Эти центры предлагают разнообразные формы досуга и занятости для пожилых людей, включая занятия спортом, компьютерную грамотность, курсы рукоделия, рисования, дизайн, участие в волонтерстве и социальном туризме. Уже охвачено около 34 тыс. участников старших возрастных категорий. Для удобства пользователей запущен республиканский сайт «Долголетие03.рф», с помощью которого пожилые люди могут создать маршрут своих активностей.

Улучшение инфраструктуры

Значительные инвестиции направлены на модернизацию объектов социального назначения. В частности, завершен капитальный ремонт дома социального обслуживания в Заиграево на сумму почти 100 млн рублей. Также в Закаменском районе ведется активное строительство нового объекта - комплексного центра «Баянгол» стоимостью более 690 млн рублей, рассчитанного на размещение 100 постояльцев с запланированным завершением работ в 2027 году.

Эти меры обеспечивают реализацию общегосударственной стратегии поддержки людей преклонного возраста и формируют благоприятные условия для активной и достойной старости.
