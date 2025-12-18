В Бурятии предприниматель попал в ловушку на Байкале

На всех уровнях власти продвигается идея о том, что туризм - одно из основных направлений, которое нужно развивать в Бурятии. Однако нередки случаи, когда инициативным предпринимателям, пытающимся разнообразить досуг отдыхающих и местных жителей на Байкале, надзорные ведомства буквально связывают руки, а федеральное законодательство просто не работает.Туризму на Байкале нужны места, на которые можно опереться. Бескрайняя водная гладь и невзрачный, признаемся, ландшафт не позволяют глазу туриста на чем-то сосредоточиться, и ему становится скучно. А скука способствует переориентации потоков и снижению доходной части туристического бизнеса. Однако зачастую инициативы бизнеса по созданию этих самых точек притяжения наталкиваются на равнодушие и формализм чиновников, а ведомства городят огороды на пустом месте и мешают бизнесу развиваться. Вот один из ярких примеров.С декабря 2022 года ТОР «Мыс Капитанов» реализует инвестиционный проект по развитию межрегионального экопарка «Южный Байкал» и локации «Мыс Капитанов» на территории опережающего развития (ТОР) Бурятии. Это неподалеку от Выдрино. В рамках проекта планируется строительство экскурсионной точки с современной инфраструктурой — часовни-маяка и культурно-просветительского центра.Экологическая экспертиза – одно из главных условий при строительстве на Байкальской природной территории. Ее должен пройти каждый, кто возводит там объекты. В начале этого года ООО ТОР «МК» подало заявление в Росприроднадзор о проведении экологической экспертизы проектной документации. Однако 10 февраля 2025 Росприроднадзор отказал в ней, указав, что строительство часовни-маяка не является объектом экспертизы. А уже 29 апреля 2025 этот же Росприроднадзор привлек ТОР «МК» к ответственности в виде штрафа — 100 тыс. рублей за неподготовку экологической экспертизы.Таким образом, контролирующий орган отказал в экспертизе и одновременно наложил штраф за ее отсутствие. В настоящее время в Советском районном суде г. Улан-Удэ рассматривается жалоба резидента ТОР на постановление о штрафе.Росприроднадзор в обоснование своих действий сообщил заявителю, что в соответствии с административным регламентом Росприроднадзора отказ обусловлен тем, что конструкция находится на Байкальской природной территории и является объектом религиозного назначения.Согласно федеральному закону, проектная документация на строительство объектов в границах Байкальской природной территории, за исключением определенных объектов социальной инфраструктуры, не подлежит обязательной экологической экспертизе. В этот перечень включены объекты религиозного назначения. На основании этого Управление отказало в «оказании услуги по проведению экологической экспертизы проектной документации».Представитель компании Максим Шевченко сообщил, что, несмотря на препятствия со стороны контролирующих органов, проект продолжает развиваться.- Мы в итоге получили все необходимые разрешения, в том числе на строительство, экологическую экспертизу прошли, - сообщил Максим Шевченко. По его словам, «в рамках данного проекта мы стремимся создать не просто здание, а настоящий духовный центр. Этот проект проходит через многочисленные трудности: бюрократические проволочки, финансовые ограничения, природные условия и недопонимание со стороны некоторых чиновников.Но команда энтузиастов сохраняет оптимизм и уверенность в успехе предприятия. Ведь именно вера и твердая воля позволяют преодолеть любые преграды.- Мы уверены, что в конечном счете наши усилия приведут к созданию уникального пространства, которое станет важным элементом культуры и веры для всей Сибири, - подчеркивают организаторы нового пространства на Байкале.При этом остается непонятным, почему одно и то же ведомство сначала поясняет, что экспертизу делать не нужно, но следом штрафует за отсутствие этой самой экспертизы на тот же объект.