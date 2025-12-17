Общество 17.12.2025 в 15:17

В Улан-Удэ появятся новые ТОСы

Депутаты Горсовета одобрили инициативы по развитию общественного самоуправления
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ появятся новые ТОСы
«Номер один»

В ходе вчерашнего заседания профильного комитета депутаты утвердили территориальные границы для новых органов общественного самоуправления, а также внесли изменения в границы уже действующих.

На сегодняшний день в городе действует свыше ста органов территориального общественного самоуправления, большинство из которых созданы в частном секторе. Однако отсутствие там управляющих компаний существенно ограничивает жителей в решении вопросов благоустройства. Создание ТОСов становится, по сути, единственным выходом.

Один из будущих ТОСов – «Амарлин». Об установлении его границ доложила и. о. начальника МКУ «Управление по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ» Юлия Луговая.

«МОО ТОС «Амарлин» будет осуществлять свою деятельность в границах улиц: Деловая, Охотская, Правды, Смоленская микрорайона Тулунжа. С северной стороны вдоль дороги по ул. Деловая от дома 91 до дома 3, с восточной стороны от дома 3 до дома 35 по ул. Деловая, с южной стороны от дома 35 до дома 63 по ул. Деловая, с западной стороны от дома 35 до дома 91 по ул. Деловая», – перечислила Юлия Луговая.

ТОС «Зеленхоз» же подвергся корректировке границ и наименования для приведения в соответствие с действующим законодательством. Эта территория общественного самоуправления, к слову, является одной из самых больших в Улан-Удэ.

«Теперь свою деятельность он осуществляет в границах улиц: Арбузова, Бородина, Грушевая, Дамби Дамбаева, Житкова, Марактинская, Перова, Ракитовая, Телембинская, Ясногорская, переулок Третьякова, а также проезды Третьяковский, 7-й, 8-й», – проинформировала Луговая. – В том числе теперь ТОС «Зеленхоз» – местная общественная организация».

Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов Дмитрий Турченюк отметил, что территориальным общественным самоуправлениям необходимо становиться образованиями юридического лица, потому что такой статус подразумевает возможность получения грантовой поддержки.

«Два миллиона рублей на муниципальном уровне и шестьдесят миллионов рублей на республиканском уровне, – сообщил Турченюк. – Мы готовы оказывать содействие в подготовке грантовых заявок и ведении финансовой отчетности. Нам важно, чтобы люди могли благоустраивать свои территории».

Рассмотренную инициативу депутаты предварительно одобрили и решили вынести на совместное заседание комитетов Улан-Удэнского Горсовета.

горсовет улан-удэ ТОСы

