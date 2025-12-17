В Улан-Удэ автомобилисты «раздвигают» людей на тротуаре

Улан-удэнцы пожаловались в паблике «Аноним 03» на водителей, которые «раздвигают» людей на тротуаре. Те паркуются как попало на ул. Октябрьская, 17, мешая прохожим и коммунальщикам, которые убирают там снег и наледь.

«Вечером едва на школьников не налетел и ничего, никаких эмоций, извинений. Не отдают отчета своим действиям, сидя за рулём? По-другому объяснить не могу», - возмутился горожанин.

Очевидец добавил, что автомобилисты сдвигают установленные администрацией города «шашечки» и снова заезжают на тротуар, выезжая через пешеходный переход.

«Верните их на место, сделали бы сами, но они тяжёлые. А иначе точно кто-нибудь под колёсами окажется, не дай бог», - заключил неравнодушный житель.