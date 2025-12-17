Турист «полюбовался» мусорными горами в Тункинской долине

Приехавшего в Бурятию туриста неприятно поразило, во что люди превратили одно из самых живописных мест в республике. Мужчина хотел полюбоваться горами Тункинской долины, но картину омрачила огромная свалка.

Залежи разнокалиберного мусора расположились прямо в лесу. Вокруг летает стая ворон. Видео опубликовали в ТГ-канале «Инцидент Иркутск».

«Приехал в Тункинскую долину посмотреть на горы. Посмотрел… Ну как так можно?! Это лучшее место на свете, красивейшее в мире. Вы что сделали…», - возмутился автор ролика.

Местами в видео нет звука – там мужчина очень сильно, нецензурно негодует.