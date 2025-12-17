Общество 17.12.2025 в 16:12
Турист «полюбовался» мусорными горами в Тункинской долине
Очевидец поражен, во что превратили живописное место
Текст: Карина Перова
Приехавшего в Бурятию туриста неприятно поразило, во что люди превратили одно из самых живописных мест в республике. Мужчина хотел полюбоваться горами Тункинской долины, но картину омрачила огромная свалка.
Залежи разнокалиберного мусора расположились прямо в лесу. Вокруг летает стая ворон. Видео опубликовали в ТГ-канале «Инцидент Иркутск».
«Приехал в Тункинскую долину посмотреть на горы. Посмотрел… Ну как так можно?! Это лучшее место на свете, красивейшее в мире. Вы что сделали…», - возмутился автор ролика.
Местами в видео нет звука – там мужчина очень сильно, нецензурно негодует.