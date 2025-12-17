Молодая улан-удэнка тайно повесила 11 кредитов на своего бывшего

27-летняя жительница Улан-Удэ решила свои финансовые трудности за счет парня, с которым рассталась несколько лет назад. Накануне 28-летний горожанин случайно узнал, что на нем «висит» 11 кредитов и обратился в полицию.

- Сумма кредитных обязательств, которую он не оформлял, но обнаружил в банковском приложении, составила 292 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана его 27-летняя бывшая сожительница, ранее проживавшая с ним. Девушка пользовалась его сим-картой и имела доступ к его банковской карте, - сообщили в полиции республики.

Спустя несколько лет после расставания, нигде не работающая дама стала испытывать финансовые трудности, и воспользовавшись доступом к банковским сервисам экс-возлюбленного оформила на своего бывшего 11 кредитов. В настоящее время она смогла вернуть ему лишь часть денег. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site