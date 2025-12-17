Общество 17.12.2025 в 16:46

Житель Бурятии обобрал покойного друга почти на 800 тысяч рублей

Он украл средства со счета мужчины
Текст: Карина Перова

Фото: архив «Номер один»

В Северо-Байкальском районе Бурятии обобрали покойника. С банковской карты недавно умершего мужчины пропало почти 800 тысяч рублей. В полицию обратилась его супруга.

Женщина знала о наличии средств на счете мужа, но точная сумма ей была неизвестна, так как они не проживали совместно. Неладное заподозрила их дочь, которая была в курсе остатка средств на его карте. После его смерти счет практически опустошился.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на чужие деньги позарился 51-летний ранее не судимый приятель покойного. Незадолго до смерти потерпевший отдыхал в компании друзей, где оставил свой телефон.

Воспользовавшись доверием и имеющимся доступом к гаджету и банковским данным (так как неоднократно помогал мужчине с покупками и ранее участвовал в оформлении банковской карты), злоумышленник перевел средства себе на счет.

«Он полагал, что смерть товарища и отсутствие близкого общения с семьей помогут скрыть преступление. По факту кражи в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.

