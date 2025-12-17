В Бурятии осудят водителя, бросившего умирать сбитого пешехода

В Прибайкальском районе Бурятии перед судом предстанет водитель, который насмерть сбил пешехода на обочине дороги в селе Горячинск. Его обвиняют по двум статьям (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Ранее райсуд уже выносил ему приговор за пьяную езду, лишив водительских прав на 2 года. Однако мужчина 14 апреля этого года снова сел за руль автомобиля ВАЗ-2121 нетрезвым.

Это привело к трагедии – автомобилист выехал на обочину дороги, где сбил пешехода, который от полученных травм скончался. После этого виновник аварии скрылся. Позднее полицейские установили его местонахождение.

«Уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре Бурятии.