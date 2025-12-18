WB на страже леса

И речь вовсе не о каких-то экологических акциях или благотворительности. А о QR-кодах, с помощью которых детективы выходят на след человекообразных свинюшек, нагадивших в лесу.

В селе Макаринино Баргузинского района местные нашли в лесу свалку. В ней – бумага, ветошь, пластиковые емкости, строительный мусор, упаковки от продуктов, упаковочные полиэтиленовые пакеты товаров ООО «Вайлдберриз» с QR-кодами. Они-то и легли в основу детективного сюжета. Лесничие взяли QR-коды и отправились в компанию с запросом о заказчике.

- Нам их предоставили в установленные сроки, нарушителем оказался 40-летний местный житель, к тому же многодетный отец, - рассказали лесничие.

Интересно, что именно заказывал нарушитель? Может, кружку-унитаз или костюм из туалетной бумаги? Или фигурку жука-навозника? Что еще может прийти в голову человеку, устраивающему свалку прямо в лесу?

В конце концов, нарушитель убрал все, что навалил. Теперь он должен за это еще и заплатить - по закону за такое свинство положен штраф. Так что в ближайшее время придется ему экономить на интернет-заказах.