Общество 18.12.2025 в 09:22

На Улан-Удэ обрушился сильный снегопад

Непогода закончится только ночью 19 декабря
Текст: Карина Перова
Фото: мэрия Улан-Удэ

На Улан-Удэ обрушилась непогода. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится весь день 18 декабря и закончится только ночью 19 декабря. Специалисты комбината по благоустройству начали посыпать улицы песком с 4 утра. В 6:00 на уборку и подсыпку тротуаров вышли 120 уборщиков территорий КБУ и дворники управляющих компаний и ТСЖ.

В отдалённых районах проезд на улицах будут обеспечивать специальные машины с отвальным оборудованием. Сотрудники ГИБДД ограничат проезд большегрузной техники в город, чтобы не создать пробки на дорогах.

Водителей просят соблюдать осторожность и по возможности отказаться от личного транспорта. Так, сейчас опаздывают на 15 минут трамваи из-за заторов на ул. Гагарина, пр.50-летия Октября.

Тем не менее в МУП «Управление трамвая» усилили на утро маршрут № 1 и выпустили дополнительных два вагона.

В мэрии добавили, что и автобусы МУП «Городские маршруты» все на линии. Предприятие усилило 59 и 21 маршруты – выпустили 2 дополнительных автобуса.

Сообщить о необходимости подсыпки улиц можно в бот: @dispmbukbu_bot.

