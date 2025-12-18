Общество 18.12.2025 в 09:53

Жителям Улан-Удэ почти год «задирали» плату за тепло

Горожане добились перерасчета
A- A+
Текст: Карина Перова
Жителям Улан-Удэ почти год «задирали» плату за тепло
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ жильцы одного из домов на проспекте 50-летия Октября пожаловались на завышенные начисления за отопление – с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Проверку провели специалисты комитета муниципального контроля администрации города. Выяснилось, что предъявленные объемы потребления не соответствовали показаниям общедомового прибора учета тепла.

«По результатам проверки достоверности ПАО «ТГК-14» осуществило возврат гражданам почти 135 тысяч рублей», - прокомментировали в комитете.

Теги
перерасчет отопление

Все новости

Жителям Улан-Удэ почти год «задирали» плату за тепло
18.12.2025 в 09:53
В Бурятии скончался создатель скульптуры Арьяа Баала
18.12.2025 в 09:41
На Улан-Удэ обрушился сильный снегопад
18.12.2025 в 09:22
WB на страже леса
18.12.2025 в 09:00
Изменения в правилах вычета за спорт
18.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 18 декабря 2025 года
18.12.2025 в 07:00
В Бурятии предприниматель попал в ловушку на Байкале
18.12.2025 в 06:00
В Бурятии осудят водителя, бросившего умирать сбитого пешехода
17.12.2025 в 17:14
Житель Бурятии обобрал покойного друга почти на 800 тысяч рублей
17.12.2025 в 16:46
Молодая улан-удэнка тайно повесила 11 кредитов на своего бывшего
17.12.2025 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
На Улан-Удэ обрушился сильный снегопад
Непогода закончится только ночью 19 декабря
18.12.2025 в 09:22
WB на страже леса
Кто бы мог подумать, что «Вайлдберриз» станет инструментом для защиты леса от замусоривания
18.12.2025 в 09:00
Изменения в правилах вычета за спорт
Что менятеся в новом году?
18.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 18 декабря 2025 года
Расклад на четверг по знакам зодиака
18.12.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru