Жителям Улан-Удэ почти год «задирали» плату за тепло

В Улан-Удэ жильцы одного из домов на проспекте 50-летия Октября пожаловались на завышенные начисления за отопление – с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Проверку провели специалисты комитета муниципального контроля администрации города. Выяснилось, что предъявленные объемы потребления не соответствовали показаниям общедомового прибора учета тепла.

«По результатам проверки достоверности ПАО «ТГК-14» осуществило возврат гражданам почти 135 тысяч рублей», - прокомментировали в комитете.