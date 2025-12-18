Боец СВО из Бурятии полтора года ждал подключения дома к электросетям

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии дом участника СВО подключили к электросетям только спустя полтора года. Как ранее сообщили в региональном отделении «Народного фронта», семейная пара обратились к энергетикам еще в апреле 2024 года.

Они прождали больше полугода (именно столько дается на выполнение заявки), потом пришлось обратиться в суд. В конце декабря 2024 года суд встал на их сторону. Но электричество так и не появилось.

Примечательно, что заявки на льготное технологическое присоединение от бойцов СВО должны рассматриваться в приоритетном порядке.

Дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства районной прокуратуры. Накануне сотрудники надзорного ведомства выехали на место и проконтролировали ход технологического присоединения жилища к сетям.

«Права участника специальной военной операции восстановлены», - заключили в прокуратуре Бурятии.