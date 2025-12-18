Общество 18.12.2025 в 10:30

В Улан-Удэ организатора игорного клуба отправили на обязательные работы

Его нелегальное заведение расположилось на улице Свердлова
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ организатора игорного клуба отправили на обязательные работы
Фото: прокуратура Бурятии

В Улан-Удэ предстал перед судом организатор игорного клуба. Его нелегальное заведение появилось в июне, оно расположилось на улице Свердлова.

Мужчина выполнял функции оператора, проводил азартные игры с использованием Интернета, получая от участников игр деньги за выдачу комбинации цифр. Эта незаконная деятельность принесла ему доход в 50 тыс. рублей.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ. Системные блоки и мониторы, посредством которых осуществлялись азартные игры, а также полученный доход конфискованы в доход государства», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Подчеркивается, что у мужчины уже есть судимость.


Теги
азартные игры приговор прокуратура суд

Все новости

На трассах в Бурятии вышли на борьбу со снегом
18.12.2025 в 11:35
Бизнесмен из Бурятии влип почти на 3 миллиона за детскую копилку
18.12.2025 в 11:29
Пять районов Бурятии обеспечили углем после нагоняя от прокуратуры
18.12.2025 в 11:19
На улицах Улан-Удэ поставили 132 ящика с песком
18.12.2025 в 11:17
В Бурятии китайцы получили 32 года тюрьмы за убийство соотечественника
18.12.2025 в 11:15
Сбежавшего из Бурятии блогера-иноагента приговорили к 6 годам колонии
18.12.2025 в 10:54
Студентке из Улан-Удэ пригрозили расправой за вывод инвестиций
18.12.2025 в 10:44
В Улан-Удэ организатора игорного клуба отправили на обязательные работы
18.12.2025 в 10:30
Грузопоток через КПП «Кяхта- Алтанбулак» вырос в в 2,5 раза
18.12.2025 в 10:24
Боец СВО из Бурятии полтора года ждал подключения дома к электросетям
18.12.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
На трассах в Бурятии вышли на борьбу со снегом
Большую часть машин отправили в Прибайкальский и другие южные районы
18.12.2025 в 11:35
Пять районов Бурятии обеспечили углем после нагоняя от прокуратуры
На котельных не соблюдался нормативный запас топлива
18.12.2025 в 11:19
На улицах Улан-Удэ поставили 132 ящика с песком
Жители города могут сами подсыпать скользкие участки дорог
18.12.2025 в 11:17
Сбежавшего из Бурятии блогера-иноагента приговорили к 6 годам колонии
Заочный приговор огласили во 2-м Восточном окружном военном суде
18.12.2025 в 10:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru