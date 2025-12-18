В Улан-Удэ организатора игорного клуба отправили на обязательные работы

В Улан-Удэ предстал перед судом организатор игорного клуба. Его нелегальное заведение появилось в июне, оно расположилось на улице Свердлова.

Мужчина выполнял функции оператора, проводил азартные игры с использованием Интернета, получая от участников игр деньги за выдачу комбинации цифр. Эта незаконная деятельность принесла ему доход в 50 тыс. рублей.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ. Системные блоки и мониторы, посредством которых осуществлялись азартные игры, а также полученный доход конфискованы в доход государства», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Подчеркивается, что у мужчины уже есть судимость.



