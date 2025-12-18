Студентке из Улан-Удэ пригрозили расправой за вывод инвестиций

19-летняя жительница Улан-Удэ стала жертвой мошеннической схемы под видом инвестиционного предложения и потеряла 2 миллиона 470 тысяч рублей.



История началась 14 ноября в г. Иркутске, где девушка временно находилась. Ей позвонил сотрудник крупного «банка» и предложил вложить деньги в валютные активы.



Девушка согласилась и перешла к общению через приложение. Ей была направлена ссылка на веб-платформу для отслеживания «цифровых активов». - Первоначально мошенники запросили перевод всего 8 тысяч рублей, которые сразу дали «доход» 10 тысяч. В последующие дни девушка перевела свыше 893 тысяч рублей и 448 тысяч рублей через международный электронный кошелек, а затем ещё 1 миллион 120 тысяч рублей с банковского счёта, открытого в одном из российских банков.



2 млн 450 тысяч руб она заняла у родственницы, а 20 тысяч составляли её личные сбережения, - рассказали в полиции республики.

20 ноября девушка вернулась в г. Улан-Удэ, но продолжала взаимодействие с мошенниками и осуществлять переводы.

- Только 1 декабря она осознала, что стала жертвой преступников. Вывод денег оказался невозможен, а «куратор» перестал отвечать на сообщения, предварительно угрожая физической расправой. Общий ущерб составил 2 миллиона 470 тысяч рублей, - добавили в МВД.

