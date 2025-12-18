Общество 18.12.2025 в 10:54

Сбежавшего из Бурятии блогера-иноагента приговорили к 6 годам колонии

Заочный приговор огласили во 2-м Восточном окружном военном суде
Текст: Карина Перова
Сбежавшего из Бурятии блогера-иноагента приговорили к 6 годам колонии
Фото: архив «Номер один»

Сегодня, 18 декабря, во 2-м Восточном окружном военном суде вынесли заочный приговор в отношении бывшего журналиста и блогера из Бурятии, которая сейчас скрывается за границей. В октябре 2024 года ее внесли в список иностранных агентов.

Женщину признали виновной в публичном оправдании террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

Установлено, что подсудимая 2 июня этого года опубликовала на своем телеграм и ютуб-каналах видеозапись одного из проукраинских каналов о совершенном 1 июня 2025 года террористическом акте – взрывах и поджогах с помощью летательных аппаратов, оснащенных взрывчатыми веществами, на территории авиационного полка в Иркутской области. Ролик иноагент сопроводила комментариями, одобряющими и оправдывающими данный террористический акт.

«Также она будучи дважды привлеченной в течение 2025 года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, находясь за пределами Российской Федерации, с апреля по июнь 2025 года в вышеуказанных телеграм-канале и ютуб-канале разместила различные материалы без указания на то, что эти материалы (информация) произведены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности такого агента», - говорится в материалах дела.

Суд по совокупности преступлений назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, каналов, чатов и групп с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года.

