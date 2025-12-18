Пять районов Бурятии обеспечили углем после нагоняя от прокуратуры

В пяти районах Бурятии на коммунальных предприятиях не соблюдался нормативный запас топлива на котельных, не были обеспечены бесперебойные поставки угля.

После вмешательства прокуратуры в Заиграевском, Закаменском, Муйском, Прибайкальском, Хоринском районах 14 теплоснабжающих организаций восполнили недостающие запасы.

«По постановлениям прокуроров в отношении руководителей указанных предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 9.17 КоАП РФ (нарушение владельцами котельных нормативов запасов топлива), которые находятся на рассмотрении», - отметили в прокуратуре республики.