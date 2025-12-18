На улицах Улан-Удэ поставили 132 ящика с песком

По всему городу Улан-Удэ – на его опасных спусках и подъёмах – разместили 132 ящика с песком. Еще до снегопада коммунальщики их наполнили, чтобы при необходимости водители или пешеходы сами подсыпали скользкие участки.

- Чтобы оперативно устранять гололед на дорогах и обеспечивать безопасность передвижения, песок из ящиков берут и уборщики территорий. Сообщить о необходимости обработки скользких участков во дворе можно, обратившись в свою управляющую компанию. Сообщить о необходимости подсыпки улиц можно в бот: @dispmbukbu_bot, - добавили в мэрии города.

Фото: мэрия города