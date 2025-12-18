На трассах в Бурятии вышли на борьбу со снегом

Непогода сковала региональные трассы в Бурятии. В связи с этим дорожники усилили работу – всего на линию вышло 29 единиц техники, отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Большую часть машин отправили на территорию Прибайкальского и других южных районов республики: там наблюдаются сильный снегопад и ветер.

«Движение по региональным дорогам осуществляется в штатном режиме. ДТП не зарегистрировано», - прокомментировали в учреждении.

Также продолжаются работы по расчистке от снега и наледи, подсыпке противогололедного материала крутых поворотов, спусков и подъемов в Баргузинском, Заиграевском, Прибайкальском, Кабанском, Северо-Байкальском, Тункинском и Селенгинском, Бичурском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском районах.

Задействованы 17 комбинированных дорожных машин, девять автогрейдеров, три погрузчика, два УАЗа, а также тракторы, КАМАЗы и К-700.

Мониторинг региональных автодорог ведется с помощью девяти метеопостов, оборудованных видеокамерами, датчиками температуры и влажности воздуха.

Диспетчерская служба Бурятрегионавтодора работает круглосуточно: тел. 8 (3012)55-20-55