В центре Улан-Удэ изо льда ваяют коня

Строительство ледового городка на площади Советов Улан-Удэ идёт полным ходом. Мастера трудятся над созданием праздничного новогоднего чуда, и вскоре жители города смогут увидеть ледяные скульптуры и декоративные композиции.

Уже завершается работа над главным символом наступающего года – конём, которого создают талантливые художники.

– Я занимаюсь изготовлением ледяных фигур больше 20 лет и каждый год участвую в создании ледового городка. Несмотря на сложность процесса, пытаемся воплотить самые смелые идеи. В этом году наша задача – передать атмосферу праздника и зарядить всех энергией, необходимой для активного начала нового года, – рассказал член Союза художников России Дондок Юндунов.

Фото: мэрия города