Общество 18.12.2025 в 12:04
В Улан-Удэ с утра отменили расписание трамваев
Это связано с погодными условиями
Текст: Елена Кокорина
Из-за снегопада в Улан-Удэ сегодня отменили расписание движения трамваев. Об этом утром сообщили в МУП «Управление трамвая».
- Друзья, снегопад вносит свои корректировки, мы отменяем расписания движения трамваев, в связи с погодными условиями - плохая видимость, автомобильные заторы, пути заметены снегом, все стрелочные переводы отключены. Отследить трамваи можно в приложении Умный транспорт», - прокомментировали в Управлении трамвая.
На 12 часов дня движение трамваев без графика сохраняется.
- Есть небольшое отставание от графика у маршрутов №№7 и 8. У №4 до 10 минут, у №№1 и 2 – до 20 минут, - уточнили в ведомстве.
Телефон центрального диспетчера – 43-41-23.
Фото: Номер один
