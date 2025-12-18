Общество 18.12.2025 в 12:04

В Улан-Удэ с утра отменили расписание трамваев

Это связано с погодными условиями
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ с утра отменили расписание трамваев

Из-за снегопада в Улан-Удэ сегодня отменили расписание движения трамваев. Об этом утром сообщили в МУП «Управление трамвая».

- Друзья, снегопад вносит свои корректировки, мы отменяем расписания движения трамваев, в связи с погодными условиями - плохая видимость, автомобильные заторы, пути заметены снегом, все стрелочные переводы отключены. Отследить трамваи можно в приложении Умный транспорт», - прокомментировали в Управлении трамвая.

На 12 часов дня движение трамваев без графика сохраняется.

- Есть небольшое отставание от графика у маршрутов №№7 и 8. У №4 до 10 минут, у №№1 и 2 – до 20 минут, - уточнили в ведомстве.

Телефон центрального диспетчера – 43-41-23.

Фото: Номер один

Теги
трамвай

Все новости

Застрявшую фуру в Улан-Удэ отправился вытягивать КАМАЗ-эвакуатор
18.12.2025 в 13:00
Почти половина новогодних каникул в Бурятии будет трезвой
18.12.2025 в 12:58
Пенсионеру-инвалиду из Бурятии подарили телевизор
18.12.2025 в 12:07
В Улан-Удэ с утра отменили расписание трамваев
18.12.2025 в 12:04
В центре Улан-Удэ изо льда ваяют коня
18.12.2025 в 11:41
На трассах в Бурятии вышли на борьбу со снегом
18.12.2025 в 11:35
Бизнесмен из Бурятии влип почти на 3 миллиона за детскую копилку
18.12.2025 в 11:29
Пять районов Бурятии обеспечили углем после нагоняя от прокуратуры
18.12.2025 в 11:19
На улицах Улан-Удэ поставили 132 ящика с песком
18.12.2025 в 11:17
В Бурятии китайцы получили 32 года тюрьмы за убийство соотечественника
18.12.2025 в 11:15
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Застрявшую фуру в Улан-Удэ отправился вытягивать КАМАЗ-эвакуатор
На помощь пришла машина Управления трамвая
18.12.2025 в 13:00
Почти половина новогодних каникул в Бурятии будет трезвой
Люди не смогут купить алкоголь из-за «сухого» закона
18.12.2025 в 12:58
Пенсионеру-инвалиду из Бурятии подарили телевизор
Пожилой мужчина живет один
18.12.2025 в 12:07
В центре Улан-Удэ изо льда ваяют коня
В столице работают над возведением ледового городка
18.12.2025 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru