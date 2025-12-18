В Улан-Удэ с утра отменили расписание трамваев

Из-за снегопада в Улан-Удэ сегодня отменили расписание движения трамваев. Об этом утром сообщили в МУП «Управление трамвая».

- Друзья, снегопад вносит свои корректировки, мы отменяем расписания движения трамваев, в связи с погодными условиями - плохая видимость, автомобильные заторы, пути заметены снегом, все стрелочные переводы отключены. Отследить трамваи можно в приложении Умный транспорт», - прокомментировали в Управлении трамвая.

На 12 часов дня движение трамваев без графика сохраняется.

- Есть небольшое отставание от графика у маршрутов №№7 и 8. У №4 до 10 минут, у №№1 и 2 – до 20 минут, - уточнили в ведомстве.

Телефон центрального диспетчера – 43-41-23.

Фото: Номер один