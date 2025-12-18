Пенсионеру-инвалиду из Бурятии подарили телевизор

Центр социальной помощи «Аэлита» и неравнодушные благотворители помогли еще одному пенсионеру из Бурятии. Активисты собрали 17 490 рублей и купили для Евгения Петровича Петрова телевизор.

Одинокий мужчина живет в деревне Кабанского района, является инвалидом II группы. Он перенес инсульт, получив частичную парализацию. Поэтому с 2013 года находится на социальном обслуживании.

У Евгения Петровича была честная трудовая жизнь – за плечами служба на флоте, годы работы шофёром.

«Сегодня телевизор для него – не просто техника. Это связь с миром, ощущение жизни и присутствия, особенно когда ты живёшь один», - прокомментировали в «Аэлите».

