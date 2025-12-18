Почти половина новогодних каникул в Бурятии будет трезвой

Жителям Бурятии напомнили о республиканском «сухом» законе, который будет действовать в новогодние праздники. Согласно изменениям, которые вступили в силу с 1 марта 2025 года, люди не смогут купить спиртные напитки с 4 по 8 января включительно.

Как отмечает ТГ-канал «Весь Улан-Удэ», такие объявления уже начали появляться в магазинах. В сообщении сказано, что запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков.

Также по закону «горячительное» не будут продавать в Сагаалган. В этом году начало Белого месяца приходится на 18 февраля.