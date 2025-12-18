Общество 18.12.2025 в 13:00

Застрявшую фуру в Улан-Удэ отправился вытягивать КАМАЗ-эвакуатор

На помощь пришла машина Управления трамвая
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ из-за снегопада и скользкой дороги сегодня фуры не смогли подняться по проспекту Строителей. На помощь одной из них пришел эвакуатор МУП «Управления трамвая».

- Наш КАМАЗ-эвакуатор помогает вытягивать фуры на перекрестке ул. Калашникова и пр. Строителей. Дорогу освободили и машины поехали, - рассказали в Управлении трамвая.

Чуть погодя спасали еще одну фуру в том же районе города. На этот раз пришел на помощь Комбинат по благоустройству.

- Грузовой автомобиль не смог сразу подняться в гору на проспекте Строителей. Дежурные уборщики как могли подсыпали под колеса песок, но приезд пескоразбрасывающей машины внес решающий вклад. Дорога стала обильно посыпанной и помогла большегрузу проехать, - рассказали в КБУ.

Фото: МУП «Управление трамвая», Комитет по транспорту

