В Улан-Удэ нарастает дефицит тепла и электричества

Аварии на ТЭЦ в Чите и Ангарске, которые случились на прошлой неделе и оставили без надежного теплоснабжения более 1,5 тыс. многоквартирных домов, ставят серьезные вопросы о бесперебойности тепловой и электрической обеспеченности Улан-Удэ в этот зимний сезон. Ведь если более «молодые» соседние теплоэлектростанции вышли из строя, когда сезон лишь начался, то каковы риски для Улан-Удэнской ТЭЦ-1, которой через десять лет исполнится 100 лет? Неужели можно без конца эксплуатировать станцию, не модернизируя ее и надеясь на извечное наше «авось пронесет»?Недавно в Ангарске произошла крупная авария на ТЭЦ. Температура снизилась в более чем 1,5 тыс. домов. В городе действовал режим ЧС. Энергетики просили ангарчан не перегружать электросети и не слишком активно пользоваться электрообогревателями, чтобы город еще и не обесточило. Для работ по устранению аварии в Ангарск привезли около 250 специалистов.Аварии у соседей вновь подчеркивают проблемы в региональной энергетической системе и вызывают тревогу относительно состояния нашей ТЭЦ-1, которая уже пережила серьезные испытания в 2021 году. Тогда авария произошла практически в День энергетика, в начале сезона. 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 случилось короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке, что привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов.Тот случай стал серьезным испытанием для станции: возник частичный сбой в работе оборудования, что привело к кратковременному отключению некоторых энергоблоков и поставило под угрозу стабильность энергоснабжения города и региона в целом. После этого инцидента провели ремонт и модернизацию, однако вопросы надежности и технического состояния оборудования остались актуальными.Ранее же, в нулевые годы, крупные аварии на ТЭЦ-1 случались в феврале. То есть в тот период, когда происходило расходование межремонтного ресурса станции и одновременно резко возрастала нагрузка на нее в связи с наступлением 30-градусных холодов.Насколько же ухудшилась ситуация на объекте за последние годы и какие риски могут угрожать ей в будущем?На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 изношенность оборудования накапливалась годами, многие ключевые узлы станции требуют модернизации или очередных ремонтов, что повышает риск внезапных аварий. Эксперт в области теплоэнергетики Бурятии Владимир Афанасьев отмечает, что главным риском сегодняшнего отопительного сезона в Улан-Удэ станет отсутствие резерва тепловой мощности ТЭЦ.До прошлого года в планах ТГК-14 были работы по установке на ТЭЦ-1 водогрейного котла на 100 Гкал. Но после того как администрация города согласовала демонтаж двух водогрейных котлов № 12 и 13, пиковых для работы в самые морозы, работающих на мазуте, установка нового котла из планов ТГК-14 исчезла. А разрешение на демонтаж котлов привело к снижению тепловой мощности ТЭЦ-1 на 50%, и это при 50%-ном дефиците тепла.- Уже признано на всех уровнях, что в Улан-Удэ не хватает 690 МВт электрической мощности, а по теплу в зонах ТЭЦ дефицит достигает 500 Гкал. И нехватка резервных мощностей вызывает опасения по поводу возможности быстрого реагирования в случае аварии. Ведь у соседей, судя по сообщениям, на случай аварийных ситуаций резервы были, и они позволили переключить вышедшие из строя теплоагрегаты на запасные. В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 при прохождении зимнего минимума температур, а это конец декабря - середина февраля, уже сейчас задействованы все мощности, и резервы отсутствуют, поскольку ТГК-14 отказалась от использования двух котлов, работающих на мазуте и способных увеличить температурные режимы в пиковые холода, - говорит эксперт.Тревогу вызывает и износ старых коммуникаций в Улан-Удэ, что также является фактором возможных аварийных ситуаций. В 2025 году обновлены инженерные коммуникации в центре города, но этого явно недостаточно, и особое беспокойство у экспертов вызывает плохое состояние сетей в Железнодорожном и Октябрьском районах города.Не слишком оптимистичным выглядит и состояние дел в электроэнергетике. Дефицит мощностей в республике составляет, по словам главы республики, 690 МВт. Соответственно, нехватка мощностей в случае пиковых нагрузок может стать одним из факторов отключений в зимний период.С началом сезона в Улан-Удэ произошло уже несколько аварийных отключений, связанных с нарушением работы трансформаторных подстанций. Особенно страдают жители частного сектора, которые поддались призыву отказаться от сжигания твердого топлива в пользу электроэнергии.- Неделю назад у нас в поселке произошло аварийное отключение из-за сгоревшего трансформатора, - рассказывает жительница Верхней Березовки Альбина. - Несколько часов не было света, естественно, в домах стало очень холодно. По словам женщины, в прошлом году происходило аналогичное отключение в январе 2025 года, когда у некоторых домов замерзли трубы.Владимир Афанасьев полагает, что в эту зиму надежность энергоснабжения в ряде районов Улан-Удэ, где население активно переходит на электроотопление, заметно снизится.Ремонт нужен вездеВторой крупный объект, согревающий улан-удэнцев – котельная Юго-Западная, которая обеспечивает теплом жителей сотых микрорайонов. В феврале 2019 года на этой котельной произошла крупная авария на двух водоводах, идущих от основного городского водозабора до водопроводной насосной станции Юго-Западная. В результате в некоторых микрорайонах ограничили горячее водоснабжение.Насосная станция работает с 1988 года. Причиной аварии стал гидроудар, в результате которого осыпался грунт под трубами и тяжестью воды. Трубы не выдержали и переломились. После аварии проведена большая работа по устранению причин, вызвавших ее. Установлены новые водоводы на поврежденных участках.В текущем году на котельной завершили капитальный ремонт трех котлов, а также отремонтировали дымосос и дутьевое устройство котла № 7. Также заменили резервуар запаса воды, обновили электрооборудование и закупили новый погрузчик для формирования запасов угля.Спасти Бурятию от дефицита электроэнергии должна ТЭЦ-2. Строить ее начали еще в 80-е годы прошлого века, но работы так и не завершили. Сейчас она функционирует как котельная. Благодаря мастер-плану началась ее модернизация.– Основное технологическое оборудование заказано. Котлы, агрегаты, турбины, автоматическая система управления и многое другое. Их сейчас производят на российских заводах для нашего города. Поставки ожидаются в 2027 году. Оборудование привезут сюда, и оно будет монтироваться на готовые фундаментные блоки под крышей. Сейчас под первый энергоблок уже готовится котлован, идет выемка грунта. И, конечно, планируется технологическая объездная дорога, – рассказывал осенью мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Новая ТЭЦ-2 – это два энергоблока. Один - не менее 65 МВт, второй - не менее 90 МВт.– «Не менее» – это значит, заказали с запасом мощностей. В результате ТЭЦ-1 вырабатывает примерно 488 Гкал/час, ТЭЦ-2 будет выдавать 700 Гкал. В сумме они полностью обеспечат Улан-Удэ теплом и электричеством, а также энергоснабжение южных территорий Бурятии и части Забайкалья и Иркутской области, – уточнил мэр.- В нашем климате всегда необходимо иметь резервные тепловые мощности для централизованного теплоснабжения. В данное время в зонах ТЭЦ таких резервных мощностей нет, наоборот, дефицит тепловых мощностей достиг 50%. Что касается частных домов, то переход на электроотопление требует и повышенной категории надежности обеспечения электроэнергией. Как показывает опыт прошлых лет и этой зимы, длительные перерывы в подаче электроэнергии приводят к ситуации, когда в домах жить невозможно. Тем более что ежегодно на сетях число отключений в холодный период резко возрастает, и этот год не исключение, - отмечает Владимир Афанасьев.Добавим, что нестабильность подачи электроэнергии в частные дома в Улан-Удэ вынуждает домовладельцев нести траты на перевод воды как теплоносителя на дорогой антифриз, который не замерзает и при минусовых температурах. Также в эту зиму нелишним будет и приобретение дизельных электрогенераторов. Зима предстоит холодная.В целом анализ ситуации показывает, что на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 по-прежнему висит угроза ухудшения стабильности энергетического обеспечения. Как и вероятность масштабных веерных и других отключений электроэнергии. Без масштабной модернизации в сетевом комплексе и увеличения мощностей электро- и теплоэнергии республики существует серьезный риск повторения или даже усугубления аварийных происшествий, что может повлечь негативные последствия для населения в столице региона.