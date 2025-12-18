В Бурятии любителя выпить за рулем лишили прав и «ласточки»

Жителя Бичурского района Бурятии признали виновным в пьяной езде. Он неоднократно нарушал ПДД.

В апреле 2025 года мужчина сел за руль авто в нетрезвом состоянии и попался на глаза сотрудников ДПС. На тот момент он уже имел непогашенную судимость за аналогичное нарушение.

Водитель снова предстал перед судом. Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком 1 год с удержанием 10% в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года 8 месяцев.

«Принадлежащий осужденному автомобиль ВАЗ 2121, которым управлял виновный, конфискован в доход государства», - добавили в прокуратуре Бурятии.