На опасных участках дорог в Бурятии развернули пункты обогрева

В Бурятии на трех наиболее опасных участках дорог развернули подвижные пункты обогрева. На республику обрушился сильный ветер и снегопад.

Специалисты ГУ МЧС по РБ и Республиканского агентства ГО и ЧС организовали работу таких пунктов на перевалах «Мандрик» (Прибайкальский район); «Барской» (Мухоршибирский район), «Убиенный» (Селенгинский район).

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе сохранится до 19 декабря включительно. Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок.