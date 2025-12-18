Общество 18.12.2025 в 15:44

На опасных участках дорог в Бурятии развернули пункты обогрева

В республике сохраняется сильный снегопад
Текст: Карина Перова
На опасных участках дорог в Бурятии развернули пункты обогрева
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии на трех наиболее опасных участках дорог развернули подвижные пункты обогрева. На республику обрушился сильный ветер и снегопад.

Специалисты ГУ МЧС по РБ и Республиканского агентства ГО и ЧС организовали работу таких пунктов на перевалах «Мандрик» (Прибайкальский район); «Барской» (Мухоршибирский район), «Убиенный» (Селенгинский район).

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе сохранится до 19 декабря включительно. Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок.

