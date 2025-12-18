Общество 18.12.2025 в 16:14

В Аршане улучшили мобильный интернет

Скорость мобильного интернета LTE в поселке выросла в полтора раза
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: предоставлено компанией МТС
МТС расширила покрытие сети в курортном поселке Аршан. В результате установки нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета LTE выросла в полтора раза и увеличена емкость сети. 

Аршан известен лечебными минеральными источниками, санаториями, горными тропами, водопадами и буддийским храмом. Ускоренный интернет покрывает весь поселок и его достопримечательности, включая жилые и гостевые дома, магазины, территорию дацана, а также популярные туристические маршруты.

«Аршан — одно из любимых мест отдыха у жителей Бурятии, Иркутской области и других регионов страны. Главным магнитом для отдыхающих являются бальнеологические курорты и источники, которые бьют из-под земли круглый год. Проанализировав нагрузку на сеть, мы нарастили мощность оборудования», — сообщила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
