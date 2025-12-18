В Бурятию переехала семейная пара стоматологов родом из Харькова

В Бурятию переехала семейная пара врачей-стоматологов родом из Харькова. Вячеслав и Ксения Гаркуша стали работать в Нижнеангарской ЦРБ по госпрограмме «Земский доктор».

Специалисты будут жить в поселке Новый Уоян и уже там встретят Новый год. Оба окончили Харьковский государственный медицинский университет, трудились в студенческой больнице. В 2017 году перебрались в Россию, в Усолье-Сибирское Иркутской области, где до 2025 года работали в частной клинике.

«Решение нами было принято молниеносно. Первые впечатления изумили нас. В поселке хорошая поликлиника, рабочее место оборудовано новой классной установкой, все необходимое для работы есть. Коллектив участковой больницы были рады принять новых врачей. А какая замечательная природа! Нам все очень понравилось», - поделились супруги.

Семья увлекается спортом, любит кататься на коньках и путешествовать на машине. Вячеславу также нравится рыбалка.