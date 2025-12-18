Общество 18.12.2025 в 17:00
«Врачи думали, что пневмония, и упустили время»
12-летняя школьница почти год лечится от туберкулеза
Текст: КП-Новосибирск
Двенадцатилетняя школьница из Новосибирска Женя уже десять месяцев живет в больнице с диагнозом «туберкулез». Болезнь выявили не сразу: сначала ребенка несколько недель лечили от пневмонии, а драгоценное время было упущено. Теперь врачи решают, удастся ли обойтись без операции по удалению легкого. О том, как проходит лечение, мама девочки Алина рассказала КП-Новосибирск.
Ранее в СМИ появилась новость, что у ученика новосибирской школы выявили туберкулез. Как рассказала Алина, ее дочь была ученицей той же школы.
— Все началось в пятом классе. Изначально Жене поставили диаскинтест, он оказался положительным. После этого дочку отправили на рентген. Он показал пневмонию, — рассказывает мать Жени КП-Новосибирск.
По словам женщины, участковый педиатр лечил ребенка от пневмонии две недели, но состояние ребенка не менялось. Тогда девочку госпитализировали.
— В больнице Женя пробыла полторы недели, но ей становилось все хуже. Ей сделали новый снимок и сказали, что по нему видно, что у дочки не пневмония, — вспоминает мать.
После этого школьницу направили в детскую туберкулезную больницу, положили в изолятор.
— Затем ей поставили верный диагноз — туберкулез, — говорит Алина.
По словам матери, изначально причиной неверного диагноза у девочки стало то, что при положительном диаскинтесте ребенку так и не сделали КТ.
— Когда нас направили к фтизиатру с пневмонией, она отказалась делать КТ. Если бы тогда сделали КТ — это более расширенный снимок, — сразу было бы ясно, что это не пневмония. Я считаю, что это врачебная ошибка, — говорит Алина.
Температуру у девочки удалось сбить примерно за неделю.
— Но поражение легкого у дочери оказалось очень серьезным, сейчас она уже почти год лежит в больнице, — говорит сибирячка.
Сначала рассматривался вариант, чтобы провести Жене операцию и удалить легкое, но потом новосибирские врачи отказались от этого.
— Когда Женю привезли в туберкулезную больницу, где делают операции детям, медики сказали, что операцию делать нельзя. Дочка очень маленькая, и если удалить легкое, может стать только хуже, — говорит женщина.
В итоге врачи приняли другое решение: в ноябре девочке поставили в легкое специальный клапан.
— После новогодних праздников Жене снова сделают КТ. Если улучшений не будет, тогда все-таки будет операция. Если улучшения начнутся, клапан оставят еще на полгода и будут наблюдать, — говорит Алина.
По словам Алины, Женя — не первый ребенок из ее школы, у которого обнаружили туберкулез. Сначала, как уверяет женщина, в учебном заведении заболела выпускница. Однако связь между этими двумя случаями не доказана.
Тем временем министерство образования Новосибирской области взяло ситуацию под строгий контроль. Как уточнили в ведомстве, информация регулярно запрашивается у мэрии Новосибирска, областного минздрава и управления Роспотребнадзора. Сейчас специалисты устанавливают источник и причины заболевания в образовательном учреждении.
По данным мэрии, в школе проводят дезинфекционные мероприятия. Всем детям, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений организовали внеочередную иммунодиагностику, а персоналу школы — флюорографию. При этом учебное заведение продолжает работать: санитарные правила не предусматривают закрытие школы или перевод учеников на дистанционное обучение при выявлении таких случаев, уточнили в горадминистрации.
Ранее в СМИ появилась новость, что у ученика новосибирской школы выявили туберкулез. Как рассказала Алина, ее дочь была ученицей той же школы.
— Все началось в пятом классе. Изначально Жене поставили диаскинтест, он оказался положительным. После этого дочку отправили на рентген. Он показал пневмонию, — рассказывает мать Жени КП-Новосибирск.
По словам женщины, участковый педиатр лечил ребенка от пневмонии две недели, но состояние ребенка не менялось. Тогда девочку госпитализировали.
— В больнице Женя пробыла полторы недели, но ей становилось все хуже. Ей сделали новый снимок и сказали, что по нему видно, что у дочки не пневмония, — вспоминает мать.
После этого школьницу направили в детскую туберкулезную больницу, положили в изолятор.
— Затем ей поставили верный диагноз — туберкулез, — говорит Алина.
По словам матери, изначально причиной неверного диагноза у девочки стало то, что при положительном диаскинтесте ребенку так и не сделали КТ.
— Когда нас направили к фтизиатру с пневмонией, она отказалась делать КТ. Если бы тогда сделали КТ — это более расширенный снимок, — сразу было бы ясно, что это не пневмония. Я считаю, что это врачебная ошибка, — говорит Алина.
Температуру у девочки удалось сбить примерно за неделю.
— Но поражение легкого у дочери оказалось очень серьезным, сейчас она уже почти год лежит в больнице, — говорит сибирячка.
Сначала рассматривался вариант, чтобы провести Жене операцию и удалить легкое, но потом новосибирские врачи отказались от этого.
— Когда Женю привезли в туберкулезную больницу, где делают операции детям, медики сказали, что операцию делать нельзя. Дочка очень маленькая, и если удалить легкое, может стать только хуже, — говорит женщина.
В итоге врачи приняли другое решение: в ноябре девочке поставили в легкое специальный клапан.
— После новогодних праздников Жене снова сделают КТ. Если улучшений не будет, тогда все-таки будет операция. Если улучшения начнутся, клапан оставят еще на полгода и будут наблюдать, — говорит Алина.
По словам Алины, Женя — не первый ребенок из ее школы, у которого обнаружили туберкулез. Сначала, как уверяет женщина, в учебном заведении заболела выпускница. Однако связь между этими двумя случаями не доказана.
Тем временем министерство образования Новосибирской области взяло ситуацию под строгий контроль. Как уточнили в ведомстве, информация регулярно запрашивается у мэрии Новосибирска, областного минздрава и управления Роспотребнадзора. Сейчас специалисты устанавливают источник и причины заболевания в образовательном учреждении.
По данным мэрии, в школе проводят дезинфекционные мероприятия. Всем детям, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений организовали внеочередную иммунодиагностику, а персоналу школы — флюорографию. При этом учебное заведение продолжает работать: санитарные правила не предусматривают закрытие школы или перевод учеников на дистанционное обучение при выявлении таких случаев, уточнили в горадминистрации.
Тегитуберкулез