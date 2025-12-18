Общество 18.12.2025 в 17:00

«Врачи думали, что пневмония, и упустили время»

12-летняя школьница почти год лечится от туберкулеза
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Врачи думали, что пневмония, и упустили время»
Фото: КП-Новосибирск
Двенадцатилетняя школьница из Новосибирска Женя уже десять месяцев живет в больнице с диагнозом «туберкулез». Болезнь выявили не сразу: сначала ребенка несколько недель лечили от пневмонии, а драгоценное время было упущено. Теперь врачи решают, удастся ли обойтись без операции по удалению легкого. О том, как проходит лечение, мама девочки Алина рассказала КП-Новосибирск.

Ранее в СМИ появилась новость, что у ученика новосибирской школы выявили туберкулез. Как рассказала Алина, ее дочь была ученицей той же школы.

— Все началось в пятом классе. Изначально Жене поставили диаскинтест, он оказался положительным. После этого дочку отправили на рентген. Он показал пневмонию, — рассказывает мать Жени КП-Новосибирск.

По словам женщины, участковый педиатр лечил ребенка от пневмонии две недели, но состояние ребенка не менялось. Тогда девочку госпитализировали.

— В больнице Женя пробыла полторы недели, но ей становилось все хуже. Ей сделали новый снимок и сказали, что по нему видно, что у дочки не пневмония, — вспоминает мать.

После этого школьницу направили в детскую туберкулезную больницу, положили в изолятор.

— Затем ей поставили верный диагноз — туберкулез, — говорит Алина.

По словам матери, изначально причиной неверного диагноза у девочки стало то, что при положительном диаскинтесте ребенку так и не сделали КТ.

— Когда нас направили к фтизиатру с пневмонией, она отказалась делать КТ. Если бы тогда сделали КТ — это более расширенный снимок, — сразу было бы ясно, что это не пневмония. Я считаю, что это врачебная ошибка, — говорит Алина.

Температуру у девочки удалось сбить примерно за неделю.

— Но поражение легкого у дочери оказалось очень серьезным, сейчас она уже почти год лежит в больнице, — говорит сибирячка.

Сначала рассматривался вариант, чтобы провести Жене операцию и удалить легкое, но потом новосибирские врачи отказались от этого.

— Когда Женю привезли в туберкулезную больницу, где делают операции детям, медики сказали, что операцию делать нельзя. Дочка очень маленькая, и если удалить легкое, может стать только хуже, — говорит женщина.

В итоге врачи приняли другое решение: в ноябре девочке поставили в легкое специальный клапан.

— После новогодних праздников Жене снова сделают КТ. Если улучшений не будет, тогда все-таки будет операция. Если улучшения начнутся, клапан оставят еще на полгода и будут наблюдать, — говорит Алина.

По словам Алины, Женя — не первый ребенок из ее школы, у которого обнаружили туберкулез. Сначала, как уверяет женщина, в учебном заведении заболела выпускница. Однако связь между этими двумя случаями не доказана.

Тем временем министерство образования Новосибирской области взяло ситуацию под строгий контроль. Как уточнили в ведомстве, информация регулярно запрашивается у мэрии Новосибирска, областного минздрава и управления Роспотребнадзора. Сейчас специалисты устанавливают источник и причины заболевания в образовательном учреждении.

По данным мэрии, в школе проводят дезинфекционные мероприятия. Всем детям, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений организовали внеочередную иммунодиагностику, а персоналу школы — флюорографию. При этом учебное заведение продолжает работать: санитарные правила не предусматривают закрытие школы или перевод учеников на дистанционное обучение при выявлении таких случаев, уточнили в горадминистрации.
Теги
туберкулез

Все новости

В Бурятии незакрепленная бурильная штанга убила машиниста
18.12.2025 в 17:48
Житель Бурятии встрял на 364 тысячи за два дерева
18.12.2025 в 17:20
В Улан-Удэ начальница из «Читаэнергосбыта» будет сидеть дома
18.12.2025 в 17:18
В Бурятию переехала семейная пара стоматологов родом из Харькова
18.12.2025 в 17:02
«Врачи думали, что пневмония, и упустили время»
18.12.2025 в 17:00
В Улан-Удэ подросток наворовал шоколада на 6700 рублей
18.12.2025 в 16:32
Жительница Улан-Удэ три года за просто так содержала одинокую пенсионерку
18.12.2025 в 16:24
В Бурятии партия «Новые люди» помогла начинающему предпринимателю создать игру «Политическая монополия»
18.12.2025 в 16:21
В Аршане улучшили мобильный интернет
18.12.2025 в 16:14
На опасных участках дорог в Бурятии развернули пункты обогрева
18.12.2025 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Житель Бурятии встрял на 364 тысячи за два дерева
«Черный лесоруб» орудовал в Кабанском районе
18.12.2025 в 17:20
В Бурятию переехала семейная пара стоматологов родом из Харькова
Они будут работать по госпрограмме «Земский доктор»
18.12.2025 в 17:02
В Улан-Удэ подросток наворовал шоколада на 6700 рублей
17-летний парень украл из магазина 17 упаковок кондитерских изделий
18.12.2025 в 16:32
Жительница Улан-Удэ три года за просто так содержала одинокую пенсионерку
Горожанка рассчитывала получить ее недвижимость, но совершила фатальную ошибку
18.12.2025 в 16:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru